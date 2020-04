Sportadvokaat: stap nei de rjochter kin oantreklik wêze foar Cambuur

Dat de KNVB wol de Europeeske tickets ferdielt op basis fan de ranglist, seach Kingma ek. "Dan is it gek dat dêr wearde oan hechte wurdt, mar net oan de ûnderkant fan de ranglist. Dat liket wat willekeurich te wêzen. It is in beslút fan it bestjoer Betaald Voetbal, sûnder dat der hiel dúdlike rjochtlinen foar binne."

Kingma wol noch wol sjen hoe't de KNVB it beslút krekt nommen hat. "It is noch even ôfwachtsjen watfoar offisjele redejouwing it bestjoer Betaald Voetbal brûkt. Der sit altyd in mate fan willekeur yn. Se moatte útlizze wêrom't se dit in ridlike útkomst fine. Dêr kinst op syn minst fraachtekens by sette. Dan kinst dus ek prosedearje."