Mûnen moatte draaie, coronafirus of net

It is stil by de mûnen fan 'Stichting Molens in Menaldumadeel'. Fanwegen de coronamaatregels is publyk net wolkom by de acht mûnen dy't de stichting yn besit hat. It betsjut lykwols net dat de mûnen net draaie. "Stilstand is in dit geval echt achteruitgang", seit bestjoerslid Gilbert IJsselmuiden.