KNVB-baas Gudde: klups ha gjin dúdlike kar makke

De KNVB hie graach in dúdliker byld oerholden oan de stimronde fan de klups oer promoasje en degradaasje. Fan de 34 klups yn it betelle fuotbal stimden 16 foar promoasje en degradaasje, 9 tsjin en 9 gjin miening. "Dat laatste telt zwaar mee", seit Eric Gudde, direkteur betelle fuotbal by de KNVB.