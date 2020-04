Bistepark AquaZoo: "Dit kin net lang sa trochgean"

Yn AquaZoo binne se al hielendal klear foar in weriepening. It park hat in soad coronamaatregels tapast, sa't it wer besikers ûntfange kin. Sa moatte tickets online kocht wurde, binne alle betellingen yn it park kontaktleas mei de pin en rinne der spesjale rûten troch AquaZoo. Der wurdt neitocht oer spesjale 'crowdmanagers' dy't besikersstreamen kontrolearje moatte. It tal besikers dat it park yn kin sil beheind wêze as it wer iepen giet.

In weriepening is ek wichtige needsaak want sûnder besikers kin it park net oerlibje. De kosten bliuwe wol trochgean.