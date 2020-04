Yn in ekstra útstjoering fan Fryslân Hjoed om 18.00 oere ha we alle reaksjes út Ljouwert oer it beslút fan de KNVB dat Cambuur net promovearret. Dêryn de reaksjes fan ûnder oare trainer Henk de Jong, direkteur Ard de Graaf en oanfierder Erik Schouten.