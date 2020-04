Henk de Jong: "De grutste skande yn de Nederlânske sport oait"

"We hiene it hjoed al troch", seit De Jong. "Ik wist fan 'e moarn wol hoe let it wie. Wy kinne hjir net mei akkoart gean. Ik soe hjir noait mei akkoart gean. Ik soe de alderbêste advokaat fan de wereld sykje en oan it wurk sette."

De Jong hat de hoop dus noch net opjûn: "Bist no hartstikke gek? It slacht nergens op. We moatte oplûke mei De Graafschap, dy fertsjinje it ek om te promovearjen." De Graafschap einige as twadde yn de earste difyzje, efter Cambuur.