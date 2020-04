SC Cambuur promovearret net nei de earedifyzje

Sportklup Cambuur promovearret net. De Ljouwerters spylje takom seizoen wer yn de earste difyzje. Dat is de útkomst fan in gearkomste fan de KNVB en alle klups yn it betelle fuotbal.

Reaksjes direkteur De Graaf, trainer De Jong, oanfierder Schouten en supportersklupfoarsitter Elzinga: