OERSJOCH: Wa yn dyn gemeente hat in lintsje krigen?

Achtkarspelen

Lid yn de oarder fan Oranje-Nassau:

Janke Sijtske Jouwstra-Bos (75) út Twizelerheide

Jouwstra-Bos helpt in soad minsken mei stofsûgjen, boadskippen dwaan of foar de bern soargje. Se hat in soad frijwilligerswurk dien en dat docht se no noch by de tsjerke yn Twizelerheide en De Westereen en basisskoalle De Reinbôge yn Twizelerheide. Se is aktyf by de Christelijke Bond voor Plattelandsvrouwen en by de Stichting Zendingsfeesten yn Feankleaster.

Antje de Vries-Oosterhof (77) út Koatstertille

De Vries-Oosterhof is al jierren frijwilliger by ferskate organisaasjes út de regio, sa is se bestjoerslid by de toanielferiening Doarpsnocht, hat se foar de judoferiening fan Koatstertille in hiel soad dien en is se sûnt 1979 EHBO-lid en jout se EHBO-les op basisskoallen en docht se de koördinaasje fan oare frijwilligers op eveneminten.

Freerk Cornelis Windstra (67) út Surhústerfean

Windstra is mei-oprjochter fan de basketbalferiening yn Surhústerfean, hat him as frijwilliger by de nijjierskommisje fan Surhústerfean ynset en hat yn syn rol by Pleatslik Belang in hiel soad dien as foarsitter. Yn 2010 rjochte hy de website www.surhuisterveen.net op om de ienigens yn it doarp te befoarderjen en dizze side beheart hy noch altyd.

Andries Jan Nieuwenhuis (72) út Surhústerfean

Nieuwenhuis hat jierren frijwilliger west yn de hurdfytssport en hat fyftjin jier lang de redaksje fan it klupblêd foar syn rekken naam. Sawol regionaal as nasjonaal hat hy as sjuerylid en mikrofoanist dwaande west by wedstriden. Hy hat him fjirtich jier ynset foar de hurdfytsrondes yn it doarp en hy is mei-ferantwurdlik foar it tsjerkeblêd fan de Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan.

Engbert Minne Nieuwenhuis (70) út Surhústerfean

Nieuwenhuis hat krekt as syn broer Andries Jan ek bestjoerlik aktyf west yn de hurdfytserij. Hy rekke fral as hurdfytser bekend en helle dêrmei meardere medaljes. Hy wie sjuerylid by wedstriden en mei-oprjochter fan de toerfytsklup. Hy hat oanset jûn foar de aksje 'Op de fyts' om jild te sammeljen foar helpprojekten yn Bangladesj en hy hat sechtjin jier lang diaken west foar de Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan.

Harmen Scheepsma (84) út Surhuzum

Scheepsma is sûnt 1988 belutsen by it doarpsblêd en dêrmei ek it langst aktyf fan alle frijwilligers. Hy wurket as redaksjelid en as besoarger en distributeur fan de 475 eksimplaren. Hy wie foarsitter fan it skoalbestjoer fan de Johannes Looijenga-skoalle en hat trije perioaden sitting hân yn de 'kommisje fan behear' fan de Pypketsjerke.