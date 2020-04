Henk de Jong ferwachtet promoasje: "Oars ha se foar de rest fan har libben in grut probleem yn 'e holle"

Henk de Jong is by it sikehûs MCL om vouchers út te dielen foar soarchpersoaniel. As hert ûnder de riem. Mar it giet ek by it MCL dochs foaral oer Cambuur. De Jong fielt de spanning. "Ik wie om 4.30 oere wekker. Wat der hjoed gebeuren giet mei de klup, dat kostet in soad enerzjy kin ik dy fertelle."

Henk de Jong seach freedtemoarn in brief fan de KNVB. Dy lekte letter út. Dêr stiet yn dat de klups oanjaan moatte foar hokker senario se binne. Foar promoasje fan Cambuur en De Graafschap of net.