Ynwenners Skiermûntseach wenje it tichtst by harren húsdokter

Yn de gemeente De Fryske Marren is de gemiddelde ôfstân ta de húsdokter foar de ynwenners it grutst fan alle Fryske gemeenten. Mei twa kilometer is de ôfstân dêr twa kear grutter as it lanlik gemiddelde. Dit docht bliken út sifers fan it Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dy't freed ferskine.

Skiermûntseach skoart sa goed om't de bebouwing op it eilân konsintrearre is. Dêrtroch is de gemiddelde ôfstân nei de húsdokter foar measte ynwenners hiel lyts. De ôfstân op Teksel is it grutst, leafst 2,8 kilometer. Hast trije kear heger as it lanlik gemiddelde.

Op ûndersteande kaart is te sjen hoe grut oft de ôfstannen binne yn de Fryske gemeenten. Hoe grutter de sirkel, hoe langer oft de ynwenners ûnderweis binne nei in praktyk.