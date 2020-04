Yn Fryslân 84 lintsjes útrikt, mear as ferline jier

Fan de dekorearren meie 7 minsken har tenei ridder yn de oarder fan Oranje-Nassau neame en der is ien offisier yn de oarder fan Oranje-Nassau. Alle oare 76 krije de keninklike ûnderskieding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De measte minsken dy't in lintsje krigen ha, binne manlju. Fan de 84 lintsjes gean der 54 nei in man en 30 nei in frou. Ek 4 minsken krije as echtpear in lintsje.

De gemeente mei de measte lintsjes is Súdwest-Fryslân, mei 17. De gemeenten Amelân en Datumadiel hawwe dit jier gjin lintsjes.