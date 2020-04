Utrikking lintsjes oars as oars troch corona: telefoantsje fan de boargemaster

Oars as oars is it wol, mar der wurdt dochs besocht om der wat moais fan te meitsjen. "De minsken krije allegear in bosk blommen en we ha noch in filmke makke wêryn't ik se ek even tasprek. En dan sille we letter yn it jier, as it wer kin, in moaie byienkomst organisearje wêrby't we minsken allegear wer yn it sintsje sette kinne."

De boargemasters meie sels bepale hoe't se de lintsjes útrikke. Persoanlik by de minsken lâns gean en de blommen op ôfstân oerlangje, siet der foar De Vries net yn fanwege it hege tal dekorearren. "Foar ien oere kin ik net fan Arum nei Starum, sil ik mar sizze." Dochs is se bliid dat der yn har gemeente, kwa oerflakte de grutste fan Nederlân, wol santjin lintsjes útrikt wurde. "Dat jout wol oan dat der in hiel soad foar de mienskip dien wurdt."