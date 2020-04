FIDEO: Mei in kontenerskip troch de slûzen by Koarnwertersân: "Maar 1,5 meter speling"

Elke wike fart it kontenerskip 'Royaal', 100 meter lang en 12 meter breed, trije kear de rûte Harns - Amsterdam hin en wer. De bemanning, dy't troch de wike altyd op it skip is, kin de rûte wol dreame. Dochs moatte se derom tinke bliuwe, want se komme ûnderweis in tal lestige stikken tsjin, wêrûnder de slûs by Koarnwertersân. Dy is nammentlik 13,5 meter breed, dus in soad romte is der net. No't de grutte ferbouwing fan de Ofslútdyk plak hat, sil ek dit slûzenkompleks oanpakt wurde. De slûs wurdt dan tsien meter breder en dus kin de Royaal der dan maklik troch, mar safier is it noch net...