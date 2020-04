Promoasje of gjin promoasje, hoe komt it mei Sportklup Cambuur?

Tsjinstelde belangen

Der is fansels ek noch kâns dat de KNVB beslút om it folsleine seizoen 2019/2020 neatich te ferklearjen. Dat soe betsjutte dat Cambuur takom jier wer by nul begjinne moat, en dus net promovearret. "Dat is it skrikbyld fan Cambuur. En dat makket it ek spannend. It is allegearre hiel ûndúdlik hoe't it komt," sa seit Cambuurwatcher Geert van Tuinen.

"It ferhaal giet dat de klups út it betelle fuotbal in swiere stim krije yn it hiele ferhaal fan promoasje en degradaasje. En dy klups sitte absolút net op ien line. Gean mar nei, as Cambuur en de Graafschap omheech gean, betsjut dat dat RKC en ADO Den Haag omleech gean. Dy belangen lizze net gelyk en dus kin it oerlis fan 'e middei wol efkes duorje."