LIVEBLOG: Minder as 1.000 Nederlânske coronapasjinten op IC

It offisjele deadetal troch it coronafirus is oprûn ta 4.289. It RIVM hat yn it ôfrûne etmiel 112 stjergefallen trochkrigen. It oantal sikehûsopnamen rûn mei 123 nei 10.281. De sifers binne net hielendal aktueel, omdat ferstjerrens en opnamen somtiden pas nei in pear dagen trochjûn wurde.

It oantal fêststelde coronabesmettings rûn op ta 36.535. Dat binne der 806 mear as op tongersdei. It werklike oantal pasjinten leit heger, om't net elkenien test wurdt.