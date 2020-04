Coronanijs freed 24 april: Gjin grutte besunigingen nei coronakrisis, seit Rutte

It festival Into The Great Wide Open op Flylân, dat dit jier troch it coronafirus net trochgiet, jout it jild werom oan besikers dy't al kaartsjes kocht hiene. Wa't dit jier in kaartsje kocht hie, krijt foar de edysje fan takom jier as earste de kâns om in kaartsje oan te skaffen. "Met deze oplossing kunnen we hen die in zwaar weer verkeren tegemoet komen en behouden kaartkopers tegelijkertijd de mogelijkheid om hetzelfde aantal kaarten voor volwassenen voor Into The Great Wide Open 2021 te kopen."

Minsken dy't it jild misse kinne, kinne ek (in part) fan de oankeap donearje. "Hiermee worden de medewerkers die Into The Great Wide Open mogelijk zouden hebben gemaakt geholpen", stiet op de webside fan it festival.