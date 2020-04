Sporter fan de Wike: judoka Sanne Vermeer

Sanne wennet gewoanwei yn Arnhem, tichteby har trainingslokaasje yn Papendal. No is se wer efkes werom yn Stiens. "Ik heb hier even een soort van vakantie. Ik heb het nog druk met mijn studie en doe veel aan krachttraining, dus ben nog wel druk."

De judoka rekke fiif moannen lyn swier blessearre. Se skuorde har hamstring ôf. In blessuere dy't net folle foarkomt. "Daarom staat er voor het herstel zeven tot veertien maanden. Dat is nogal een verschil, maar het komt gewoon niet heel veel voor. Maar ik lig op schema. Over twee weken hoor ik of ik weer de mat op mag." Al is it dan fansels de fraach oft se wer oan judo dwaan mei, want op 1,5 meter ôfstân is nochal dreech.

Olympyske Spelen noch yn sicht?

Vermeer wie yn de race foar de Olympyske Spelen. Se knokte foar in plak yn Tokio mei Juul Franssen (30). Beiden stean se yn de top tsien fan de wrâld, mar troch de blessuere fan de Friezinne, is Franssen al oanwiisd troch it judobûn.