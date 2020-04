Alde teamfoto's socht foar jubileumboek SC Hearrenfean

Nei in tariedingstiid fan 1,5 jier is it jubileumboek fan SC Hearrenfean hast klear. Yn likernôch 700 siden wurdt de skiednis fan 1920 oant no ta wiidweidich beskreaun en yn byld brocht mei sa'n 1000 foto's. En dêr heakket it no noch wat, want der ûntbrekt noch in tal teamfoto's.