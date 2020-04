Slagge yn coronatiid: gjin feestjes, wol grutte blydskip

Frjemde perioade

Foar Elke is de perioade sûnt it coronafirus yn Nederlân is frjemd: "Het schooljaar is heel abrupt geëindigd. Je hebt niet echt een laatste schooldag gehad. Nu hoor je ineens na je toetsweek dat je geen herkansingen hoeft te doen en dus eigenlijk geslaagd bent."

Dochs hat se der yn it meitsjen fan har eksamens net te bot lêst fan hân: "Ik wist wel op wat voor manier alles zou gaan en aan de toetsen zelf veranderde niet zoveel. Het was allemaal wel redelijk hetzelfde dus, behalve dat je het thuis moet maken."

Digitale toetsen

Dosint Trijntje Hofstra sjocht dat ek by oare learlingen: "Ik haw oan learlingen frege hoe't se it digitaal meitsjen fan de toetsen fûnen. Guon fûnen it wol fijn om it op dizze manier ta te rieden, want se hiene dochs neat oars te dwaan. No koene se wat mear yn de boeken sjen." Dochs hearde se ek wol lûden fan learlingen dy't leaver op skoalle sitten hiene.

De útslaggen fan de eksamens litte yn elk gefal net sjen dat learlingen lest hân ha fan de situaasje. Der binne dit jier prosintueel mear slagge as foarich jier. Oft dat troch it thúswurkjen komt, is lestich te sizzen.