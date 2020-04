Fryske sikehuzen wer klear foar gewoane soarch: "Maar helemaal opschalen kan nog niet"

No't de slimste pyk yn de coronakrisis foarby liket, komt der kapasiteit frij en wolle de spesjalisten wer gewoan oan it wurk om minsken mei klachten sa gau as mooglik te helpen.

Stadichoan mear romte

"We zijn er druk mee aan het voorbereiden. Helemaal opschalen zoals voor de coronacrisis, zover zijn we nog niet," seit Erica Bakkum fan de ried fan bestjoer fan sikehûs MCL yn Ljouwert. "Dat we dat niet kunnen, heeft te maken met veiligheid. We moeten de stromen mensen gescheiden houden, dus de mensen met COVID-19 en de mensen die gewone zorg nodig hebben."

Dochs slagget it de Fryske sikehuzen om de semi-akute soarch wer beskikber te meitsjen. It giet dan om minsken dy't binnen twa wiken holpen wurde moatte.

Soargen oer thúsbliuwers

Omt de stream pasjinten mei corona yn it Noarden folle lytser is as yn it Suden, koe in part fan de akute soarch hjir gewoan trochgean. Sa ek de behanneling fan minsken mei kanker. Dochs binne der in soad soargen by de sikehûsmeiwurkers. Ut sifers docht bliken dat der gewoanwei yn in wike yn Nederlân sa'n 3.500 kear de diagnoaze kanker fêststeld wurdt en dat dat no noch mar krekt de helte is. Dat jildt ek foar minsken mei in harsenblieding.

Bakkum: "Ik roep Friezen dan ook op om met klachten direct naar de huisarts te gaan. We hebben ook overleg gehad met de Friese ziekenhuizen en ambulancevervoerders. Je ziet een terugloop, ook met ambulancetochten. Ga met klachten dus naar je huisarts. We kunnen je opvangen. Het is hier veilig en kan behandeld worden."