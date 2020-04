Drege tiden foar Fryske hoarekabedriuwen, mar ek kreative inisjativen

Hoareka-ûndernimmers binne bot teloarsteld yn it boadskip dizze wike fan premier Rutte. Oant 20 maaie moatte se ticht en bliuwe de terrassen leech. By it hoarekabûn hawwe tsientallen ûndernimmers oanjûn dat it no ophâldt.

Op de Nijstêd yn Ljouwert soene op sa'n moaie dei as tongersdei de terrassen folsitte, mar dat mei no net. Guon ûndernimmers binne kreatyf wurden om dochs noch wat jild te fertsjinjen. Sa ferkeapet restaurant Roast kofje en sapkes op strjitte. Dêrby moatte de feilichheidsmaatregels wol folge wurde.