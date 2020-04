Omwenners fan brân binnenstêd Ljouwert noch yn ûnwissichheid: thús sliepe of net?

It is noch net dúdlik oft de omwenners fan de brân yn it sintrum fan Ljouwert tongersdeitejûn wer nei hûs kinne. De bewenners steane no noch op strjitte. Foar de bewenners fan it útbrânde pân moat noch plak regele wurde. "Dat is mei corona noch bêst dreech", seit Jan Willem Zwart fan de brânwacht.

De brân is ûnder kontrôle, mar it fjoer is noch net út, fertelt de brânwacht: