Sjinkie Knegt jout skeelertips: "Tink om de beskerming"

Djip sitte

Neffens Knegt is it fierder belangryk om rjocht op de tsjiltsjes te stean en djip te sitten. "Hoe djipper oft je sitte, wat langer oft de ôfset is. Hoe langer de ôfset, hoe hurder ast giest en namste makliker oft it allegear giet", seit Knegt.

"Dêrneist is it belangryk om lang op ien foet te rôljen. Dan lit je de enerzjy fan de skeeler it wurk dwaan. It kostet earst efkes wat enerzjy om op gong te kommen, mar dan giet it maklik", seit er. Dat kin wol in bytsje raar fiele. "Yn it begjin fielt alles in bytsje raar. It moat allegear in bytsje wenne", wit Knegt.

En dan is it gewoan in kwestje fan in hiel soad oefenje...