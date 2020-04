Planetarium en teäter drok dwaande mei oardelmeterekonomy

Konservator Adrie Warmenhoven fan it Planetarium sjocht it wol posityf yn: "We zijn een beetje een kruip-door-sluip-door museum, en dat is in dit geval handig, want we kunnen een mooie looproute maken. Op de route is het redelijk makkelijk om 1,5 meter afstand te houden."

Probleem is de wenkeamer fan Eise Eisinga mei it ferneamde sinnestelsel yn it plafond. Dy keamer is net grut, dus der kinne mar in beheind tal minsken yn. "We gaan uitrekenen hoeveel mensen er veilig tegelijk in deze kamer kunnen, en dat wordt dan ons uitgangspunt."

It is in drege tiid foar it museum, mar Warmenhoven kin ek relativearje: "Wij bestaan al 240 jaar, dus deze periode overleven we ook wel weer."