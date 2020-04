Undersyk nei kontenerramp MSC Zoe rint fertraging op

It ûndersyk nei de kontenerramp mei de MSC Zoe troch de Onderzoeksraad voor Veiligheid rint fertraging op. Dy is ûntstien trochdat it in hiele komplekse saak is en troch it ynternasjonale karakter derfan, seit wurdfierder Sara Vernooij. "En het coronavirus helpt natuurlijk ook niet", sa seit sy.