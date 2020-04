Toeristen komme net mear, Waadeilannen stjoere brânbrief oan steatssiktaris

De ekonomy rint der grutte skea op trochdat de stream toeristen folslein opdrûge is. Dan giet it net allinne om bedriuwen dy't streekrjocht ôfhinklik binne fan it toerisme, mar ek om oare brânzjes, lykas bakkers, slachters, supermerken, taksybedriuwen en fytsferhierders. En op langere termyn hat de coronakrisis ek gefolgen foar boubedriuwen, swimbaden en musea. De eilannen freegje de steatssiktaris om oandacht foar de spesifike eilanner situaasje.