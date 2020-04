Treinstasjons Feanwâlden en De Westereen krije nij perronmeubilêr

De treinstasjons fan Feanwâlden en De Westereen krije nije bankjes en oar perronmeubilêr. ProRail makket dêr takom wike in begjin mei. Letter dit jier folgje ek noch de stasjons Harns, Hurdegaryp en it eastlike perron fan it haadstasjon yn Ljouwert. Bûtenpost en Ljouwert Camminghabuorren hawwe al nij perronmeubilêr, sa't ProRail it neamt.