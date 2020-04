Frou omkaam by geweldsdelikt yn wenning yn Toppenhuzen

De helptsjinsten waarden oproppen, mar koene net foarkomme dat de frou yn de wenning oan har swiere ferwûningen ferstoar.

Yn de omjouwing is in fertochte oanhâlden. De plysje siket út wat der krekt bard is. De strjitte is ôfset en de forinsyske opspoaring is dwaande mei spoare-ûndersyk.

It slachtoffer en de fertochte wiene bekenden fan inoar, fertelt plysjewurdfierder José van Gijssel. It motyf fan it delikt wurdt socht yn de relasjonele sfear.