Grutte brân yn sintrum fan Ljouwert, gjin minsken mear yn it gebou

"De brân lûkt yn it pân", fertelt brânwachtfoarljochter Jan Willem Zwart. "De brân giet nei achteren ta, dus net nei de Voorstreek." De brânwacht hat it gebou noch net it pân yn west, want dat is noch net feilich. "We ha noch hiel wat te dwaan."

"Al hiel gau wie dúdlik dat it in útslaande brân wie", fertelt er. "We ha direkt mear tankauto's, spuitauto's en heechwurkers ynset. Der wiene ek al gau ambulânses teplak."

Brân yn twa gebouwen

De brân is yntusken yn twa gebouwen, seit ferslachjouwer Auke Zeldenrust. "De iene is fan Wobbe van Seijen, de âld-platebaas." Dat gebou is ferlern. De gebouwen dêrneist binne noch in musyksaak en in kapperssaak. Dy ha wol skea, mar binne net ferlern. Zeldenrust: "De brânwacht besiket mei hammers om it glês stik te meitsjen, om sa fan binnenút de brân te bestriden."