Wetterskip Fryslân nimt maatregels fanwegen drûchte

De fraach nei wetter nimt ta, no't gewaaksen en planten begjinne te groeien en dêrtroch sakket it grûnwetterpeil. Omdat de grûn troch de sinne en de hurde wyn útdrûge is, wurdt hjir en dêr al bereind.

Om oan it ferlet fan wetter te foldwaan, wurdt no wetter ynlitten fanút de Iselmar. Op de hege sângrûnen dêr't gjin wetter hinne fierd wurde kin, besiket it wetterskip it wetter safolle mooglik fêst te hâlden troch keardammen heger te setten.