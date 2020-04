Ferset yn Koatstertille tsjin komst transformatorstasjon: "konstante lege bromtoan"

Pleatslik Belang hat yn in brief oan de gemeente Achtkarspelen syn soargen utere oer it transformatorstasjon. Se binne benaud foar de lûdsoerlêst. "In swiere brom, dy't dei en nacht trochgiet, fier te hearren is, en min te kearen troch lûdswâlen of muorren. We ha as Plaatselijk Belang Kootstertille faak genôch dúdlik oanjûn dat wat ús oanbelanget de grins fan wat wy as ynwenners oan oerlest fan de yndustrygebieten yn en om ús doarp ferneare kinne, berikt is."

Biofergister

Wat ek noch meispilet is dat Pleatslik Belang ek, op syn sêftst sein, net bliid is mei in biofergister dy't deun by it doarp driget festige te wurden.

"Sabeare grien, yn de praktyk in boarne fan oerlest foar de omwenjenden."En dan no ek noch in trafostasjon "wer flak by it doarp, sadat we der as ynwenners allegear ûnder te lijen ha. It mei bekend achte wurde dat jo fan lûdsoerlest, seker as it oanientriedwei trochgiet, -slim- siik wurde kinne."

De partij freget oan boargemaster en werhâlders en de gemeenteried om op te kommen foar de ynwenners fan Koatstertille en dat se alle war dogge om de komst fan it trafostasjon op te kearen.