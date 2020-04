Stichting Leergeld Ljouwert helpt 1.500 skoalbern oan skoalguod

De Stichting Leergeld Ljouwert e.o. hat 1.500 saneamde 'Schoolspullenpassen' beskikber steld. De pas is bedoeld foar bern dy't no yn groep 8 of op de middelbere skoalle sitte en âlders hawwe mei beheinde finansjele middelen. Mei it bedrach dat op de pas stiet kinne de bern by in tal winkels yn Fryslân in skoaltas, gymklean of oare skoalnedichheden keapje.