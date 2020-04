No wrâldwiid mear trekfûgels online te folgjen lykas de skries

Fyftjin jier lyn dreamde Piersma derfan en no is it safier. Piersma: "Myn dream hat altiten west om dy 'Kening fan de Greide'-webside foar de hiele wrâld geskikt te meitsjen." Mar dat kostet tiid, jild en je hawwe fûgels mei stjoerderkes nedich. It giet dan benammen oer wetterwylpen en reade skriezen. Benammen dy lêste soart is ien dy't hiele spektakulêre reizen makket. Der wienen al guon mei in stjoerderke, mar net genôch. Sa hawwe der ôfrûne winter yn Nij-Seelân bygelyks noch fyftjin reade skriezen ekstra in stjoerder krigen. Dy fûgels en oaren binne no op in webside fan it Global Flyway Network te folgjen.