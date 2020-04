Swarte sifers foar wurkmaatskippij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Mei it oerskot lykje de maatregels fan foarich jier fertuten dien te hawwen. Foar it oannimmen en ynhieren fan personiel waard by de wurkmaatskippij fan buorgemeenten in ferskerpe protokol yn it libben roppen. Dit protokol wie in ûnderdiel fan it ferbetterplan om it gearwurkingsferbân goed op oarder te krijen.

De wurkmaatskippij hie yn 2018 noch te kampen mei in flink ferlies. It totale tekoart wie goed 1,7 miljoen euro. In grut part dêrfan waard feroarsake troch ekstra personielskosten.