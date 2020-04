Fideodeiboek: "Door mijn visuele beperking kan ik helaas niet op de openbare weg fietsen"

Paralympysk hurdfytser Tristan Bangma lit yn syn vlog sjen hoe't hy no syn trainingsoeren makket. Gewoanwei traint hy tegearre mei tandempiloat Patrick Bos. Mar hy kin by in training gjin 1,5 meter ôfstân fan him hâlde. Dêrom hat er no in fyts efter yn syn tún te stean.