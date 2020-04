Keurmerk sit greidefûgelbehear yn it paad

It probleem is dat fûgeltsjelân minder goed fretten foar de kij opsmyt. En dat wylst it in betinkst fan it keurmerk is dat je safolle mooglik fretten fan je eigen lân helje moatte.

"It keurmerk is op himsels hartstikke goed. Sy wolle fan alles meinimme, mar wat je sjogge is dat as je oan in hiel soad greidefûgelbehear dogge en je it gers langer stean litte, je net mear oan it hiele klimaatferhaal mei de CO2 opslach foldwaan kinne. En je kinne net foldwaan oan de eask dat je safolle mooglik alle aaiwyt fan it eigen lân helje. Dêr sit de spanning einliks yn", seit foarsitter Albert van der Ploeg fan agraryske natuerferiening Noardlike Fryske Wâlden.