LIVEBLOG: Oantal sikehûspasjinten mei corona yn Fryslân stabyl

In ienrjochtingskuier troch in stêd of doarp by hoareka, winkels en in museum del. De ûndernimmers betinke dan wat je drinke en ite kinne en dat kin je dan wer ôfhelje op ien plak en op in plein, op ôfstân fan inoar feilich opite en drinke. It is it plan dêr't Monica Burgmeijer fan Grins in priisfraach fan de Noardlike ûndernimmersferienings, de NDC Mediagroep en marketingorganisaasjes mei wûn hat.

Mei inoar binne der 230 plannen ynsjoerd. It giet dan ûnder oare om ferpleatsber sanitêr foar op de camping, in oardel meter Alvestêdetocht en in plan foar in oardel meter terras. Neffens de sjuery hat it plan fan Monica Burgmeijer potinsje.

