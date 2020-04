Coronanijs 23 april: Sûnt útbraak 56 Friezen stoarn oan coronafirus

De bieb is ticht, mar ferskate biblioteken hiene dêr wat op betocht. Se stelden fergees e-books beskikber en setten in ôfhelservice op. Dy aksje is in grut sukses en yntusken hawwe al mear as tûzen minsken gebrûk makke fan de mooglikheid om foarôf bestelde boeken op in ôfpraat momint ôf te heljen yn de biblioteek.

De ôfhelservice is fergees foar leden fan biblioteken op It Amelân, Skylge, Skiermûntseach, Flylân, Dronryp, De Westereen, Dokkum, Frjentsjer, Harns, Sint-Anne, Kollum, Surhústerfean, Bûtenpost en Hallum. Om't der op dit stuit gjin ferfier is tusken de biblioteken, kinne minsken allinnich boeken, tydskriften en dvd's út de eigen fêstiging bestelle.

De biblioteek biedt ek manieren om online te lêzen. Dêrfoar is de thúsbieb lansearre, in app dêr't net-leden ek fergees boeken mei liene kinne.