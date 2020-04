SKS: "Wy moatte ús jubileum wol op ien of oare wize fiere"

It 75ste SKS kampioenskip stie fan 18 oant 31 july yn 'e aginda. No't it kabinet besletten hat dat alle grutte eveneminten oant 1 septimber net trochgean meie, kin der ek net syld wurde. De searje wedstriden om it SKS kampioenskip is yn de rin fan de jierren útgroeid ta it drokst besochte publykssylspektakel yn 'e wrâld. Tûzenen minsken folgje de wedstriden oan 'e wâl en yn boatsjes op it wetter. Boppedat wurdt oer de hiele wrâld sjoen nei de telefyzjebylden dy't Omrop Fryslân útstjoert.

Wat der yn dy twa wike dan krekt organisearre wurdt, kin René Nagelhout noch net sizze. "Wy wolle earst mei ús leden prate, en we hawwe it ek noch net hiel konkreet foar eagen, mar dat wy wat wolle stiet wol fêst. Wy wolle dêrby tinke yn kânsen en net yn muoilikheden", sa seit Nagelhout.