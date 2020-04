Man mei meardere stekwûnen oantroffen yn wente; frou oanhâlden

De man is nei it sikehûs tabrocht, it is net bekend hoe't it mei him is.

In frou fan 58 is troch de plysje oanhâlden foar belutsenens by it stekinsidint. De frou en de man wennen tegearre yn de wenning. De stekpartij is neffens de plysje in gefolch fan in sitewaasje yn de relasjonele sfear.