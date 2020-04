Alderen en coronapasjinten krije foarrang by pneumokokkenfaksinaasje

Pneumokokken is in bakteriele ynfeksje, dy't gauris in longûntstekking feroarsaket. Arts-microbiolooch Annemarie van Elsacker fan Izore: "Het kan een lelijke longontsteking veroorzaken waar mensen heel ziek van worden, en ook aan kunnen overlijden."

Dizze hjerst soe de start wêze fan in grut faksinaasjeprogramma, mar no is besletten it programma oan te passen, sadat minsken dy't der it measte oan hawwe it earst faksinearre wurde.

Hjir falle ek minsken ûnder dy't corona hân hawwe. Van Elsacker: "De pneumokokken is een bacterie die een extra risico oplevert voor mensen die een virusinfectie in de luchtwegen hebben." De baktearje komt dan boppe-op it firus, en dat kin in ekstra klap wêze foar de pasjint.

"Voor de mensen die nu corona hebben gehad, kun je verwachten dat de longen nog niet op het oude niveau zijn qua gezondheid, en dan is het ook fijn om die longen te beschermen tegen deze bacterie."