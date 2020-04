Aksje nedich foar behâld doarpshuzen yn Fryslân

Binende funksje

T' Polderhuus yn Munnekebuorren hat as buerthûs in binende funskje yn de regio. De fuotbalklup brûkt de grutte seal as kantine, der sit in biljertferiening, in koar, der is plak foar akkordeon, dûnsjen en de sporthal wurdt brûkt foar follybal. Alles is sûnt in pear wiken lykwols ticht, wylst de kosten fan it gebou gewoan trochgean. "Ik hoop dat we ons kunnen voorbereiden op een anderhalve-meter samenleving, als we dan nog niet omgevallen zijn," seit sekretaris Ernst Duvert.

No't der al provinsjale stipe is foar it plan fan Doarpswurk is no it wachtsjen op de gemeenten seit Theo Andrea. "Dan kinne wy mooglik mei konkrete stappen komme."