Cambuur ferwachtet posityf beslút oer promoasje

Nei de coronakrisis

Sportsjoernalist Jaap Stalenburg snapt it beslút fan it regear, mar foarsjocht donkere tiden: "De KNVB kan niet heel veel anders dan wat het kabinet opgedragen heeft, en dat is onmiddellijk de competitie stilleggen."

Op dit stuit is de nije begjindatum 1 septimber mar Stalenburg hat der eins folslein gjin fertrouwen yn dat der op dy dei gewoan úteinset wurde kin mei in nij fuotbalseizoen yn Nederlân. "Ik voorzie een ernstiger scenario, dat we minstens een jaar niet voetballen", sa stelt er.

As dit yndie bart, dan soe dat grutte gefolgen hawwe kinne foar it betelle fuotbal yn ús lân, en dêr soe dan ek al oer neitocht wurde. "Achter de schermen wordt wel nagedacht over een soort deltaplan, of een rampenfonds, waar ook de overheid geld in stopt."

Dit fûns is ek hurd nedich fynt Stalenburg, want oars soe der gjin professionele klup oerbliuwe: "De televisiegelden stoppen, sponsoren komen zelf in de problemen, een rampscenario voor Nederland."