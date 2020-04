Fideodeiboek thússoarch: "Communiceren is juist nu belangrijker, maar dat is soms wel lastig"

Yn de thüssoarch bist foaral allinnich op paad, dêrom is kommunikaasje hiel wichtich. Dat fertelt Zoë Luchtmeijer fan buertsoarch yn Wolvegea yn har vlog foar de rige 'Berjochten út it hert'. Se it hoe't sy yn de coronatiid kommunisearret mei har kollega's.