Definityf gjin IFKS Kampioenskip dit jier

Tagelyk jout Heldoorn oan dat it beslút fan it kabinet om gjin grutte eveneminten ta te stean, hiel begryplik is. "We binne ek wol bliid dat it no dúdlik is'. As der wer gearkomsten holden wurde meie wol de IFKS in ledegearkomste hâlde. Dan kin der praat wurde oer mooglik noch in soarte fan 'slotwedstryd' sa seit Heldoorn. 'Mar foar in echt kampioenskip, wêrby 't der alle dagen yn fjouwer klassen syld wurdt, moatte wy wachtsje oant simmer 2021'.