"Kom mei in helpplan foar de Fryske kulturele- en evenemintesektor"

Kootstra is belutsen by de organisaasje fan in grut tal festivals: fan it Fries Straatfestival en Simmerdeis oant Dokk'em Open Air en Psy Fi.

It siet der oan te kommen, in ferbod op eveneminten yn de simmer, dochs komt it as in skok. "No sjochst it effekt op alle ketenpartners. Ik hie krekt noch ien oan de tillefoan: in bedriuw dat al ferskate generaasjes bestiet en oan eveneminten en de hoareka leveret, mar no yn swier waar sit en sa binne der folle mear. Dat is it meast skrinende."

Ien belangebehartiger

Hy is benaud dat in soad bedriuwen de holle net boppe wetter hâlde oant takom jier. En dat hat grutte gefolgen foar de hiele sektor, sa seit er.

"Ik mis yn Fryslân in belangebehartiger foar de eveneminte- en kulturele sektor. We moatte sa gau as mooglik mei-inoar om tafel, mei ûndernimmers en de polityk om te sjen hoe't we it dalik wer opsette kinne. Ik fyn it needsaaklik dat der no in ploech minsken opstiet en dizze ferantwurdlikheid nei him talûkt en dat we komme mei in soarte fan Marshallplan, ék foar de kulturele en evenemintesektor."