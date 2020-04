Longarts: "Patiënten zijn bang als ze de diagnose krijgen"

"Patiënten die de diagnose corona te horen krijgen, zijn bang. Er is de angst om besmet te zijn en anderen te besmetten. En dan zijn ze bang om dood te gaan en dan ook nog de manier waarop: in eenzaamheid te sterven." Dat seit longarts Wouter van Geffen (35) dy't hast fjouwer jier yn it MCL fan Ljouwert wurket. Van Geffen behannelet no allinnich coronapasjinten. Der lizze yn it Ljouwerter sikehûs no sa'n 35 minsken dy't mei it firus besmet binne. Dêrfan leit de helte op de IC.