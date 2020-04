Doniahiem yn Sint-Nyk is wol bliid mei it ferlingjen fan de coronamaatregels

Miranda Hobo is lokaasjelieder fan Doniahiem, dat eins út meardere gebouwen oan de Stasjonsstrjitte bestiet. It is in soarte soarchplein, mei ferskate wenfoarmen. "Hier wonen 60 mensen in dit woonzorgcentrum. Maar we hebben ook acht bewoners met dementie op een gesloten afdeling en een aantal aanleunwoningen waar we thuiszorg aanbieden," leit Hobo út.

De coronamaatregels rinne dêrom ek wol wat útinoar. "Woonzorgcentra zijn gesloten, maar de bewoners van de aanleunwoningen mogen bijvoorbeeld nog wel bezoek ontvangen en even naar buiten."

Dûbeld stek

Foar de bewenners dy't net fuort meie, hat Doniahiem in terras opset. Mei dûbeld stek. "Zo kunnen mensen toch nog wat in contact blijven met familie. Bij één hek ga je de 1,5 meter toch al vlug voorbij, maar met twee hekken hoeven we het niet als een soort politieagent in de gaten te houden en is er voldoende afstand." Fierder binne der ek aktiviteiten lykas gymnastiek organisearre, om't de minsken der no net út komme.