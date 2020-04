Oprop BFVW en natuerfûns: "Set lân en tunen ûnder wetter om pykjes te rêden"

Yn febrewaris wie it lân noch tige wiet, mar yntusken hawwe de sinne en de skrale wyn soarge foar skuorren yn de klaaigrûn, en op de sângrûn begjint it al te stowen.

Dat soarget foar grutte problemen foar de fûgels en har pykjes. Dy kinne gjin fretten fine en geane dan al gau dea. Neffens it BFVW en it agrarysk natuerfûns is dêr frij maklik wat oan te dwaan, troch wetter op it lân te pompen en troch it wetterpeil yn sleatten te ferheegjen.

Partikulieren

De oprop fan beide organisaasjes jildt net allinnich foar boeren. Ek partikulieren kinne soargje foar wetter yn har tún. Bygelyks swellen kinne dan de wiete grûn brûke om har nêsten mei op te bouwen. Boppedat komme der op wiete modder ek wjirmen en ynsekten ôf, dy't fûgels brûke kinne om harren jongen te fuorjen.