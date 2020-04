Opnij aksje fan SOS Moria by Aldehou: 'Helje flechtelingebern nei Nederlân'

Yn Nederlân hawwe 40 gemeenten tasein dat sy flechtelingebern opfange wolle. Op it Aldehoustertsjerkhôf fierde SOS Moria dêrom aksje. De groep wol dat it Nederlânske regear ynstimt mei de help, lykas oare lannen al dien hawwe. It is in needgjalp, seit ferslachjouwer Auke Zeldenrust, dy't derby wie doe't 5 minsken fan de aksjegroep op it plein in tekst foardroegen. Harren aksje is in twingende oprop oan it kabinet om yn aksje te kommen foar de bern út 'e flechtlingekampen. Want de situaasje yn de kampen is skrinend.

Humanitêre ramp

"De hulporganisaties hebben het niet voor niks over een humanitaire ramp", seit Femke Molenaar fan PAL GrienLinks, dy't ek by it aksjefieren oanwêzich wie. "De kampen zitten overvol, er zit nu een veelvoud aan mensen in de kampen. Er moet iets gebeuren. De meest kwetsbare kinderen, kinderen die alleen reizen, moeten worden geholpen."